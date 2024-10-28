بالفيديو.. تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "إس إس هانم" بطولة إسعاد يونس

كتب - معتز عباس:

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لمسرحية "إس إس هانم" بطولة الفنانة إسعاد يونس.

ونشر تركي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "أجواء من الضحك والكوميديا مع مسرحية "إس إس هانم" تقدمها الفنانة إسعاد يونس ومجموعة من النجوم على مسرح محمد العلي، 7 و11 نوفمبر".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎TURKI ALALSHIKH تركي آل الشيخ‎‏ (@‏‎turkialalshik‎‏)‎‏

مسرحية "إس إس هانم"، بطولة إسعاد يونس، محمد ثروت ميرنا جميل، حجاج عبد العظيم، كريم عفيفي.

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج لفعاليات "موسم الرياض" ما بين الفنية والرياضية والثقافية والتي تشهد حضور جماهيري كبير، إلى جانب ألمع الأسماء في مختلف المجالات من حول العالم وسط تغطية إعلامية عالمية. يذكر أن تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

اقرأ أيضا..

أداء كان لا يُنسى.. ماذا قالت يسرا عن حفل هشام نزيه في مهرجان الجونة السينمائي؟

بالصور| هند صبري تتحدث عن علاقتها بـ"الجونة السينمائي": أنا من عائلة الجونة مع العظيمة يسرا"