اليوم.. مؤتمر صحفي لأبطال "مش روميو وجولييت"

كتبت- منال الجيوشي

يعقد المسرح القومي، مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين 21 أكتوبر، فى تمام الساعة السابعة بمقر المسرح بميدان العتبة، بمناسبة اكتمال 60 ليلة عرض لمسرحية مش روميو و جولييت، واقتراب إيراداتها من تحقيق مليون جنيه، وذلك بمشاركة نجوم العرض وصناعه على رأسهم النجم الكبير علي الحجار، والنجمة رانيا فريد شوقي، والنجم ميدو عادل.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مفاجآت خاصة بالعرض، فضلا عن تكريم لبعض الشخصيات التي دعمته.

مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وبطولة: علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، والمطربة أميرة أحمد، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، مايكل سيدهم

العرض من إعداد محمد السوري وعصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، إخراج عصام السيد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومريم العدل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومي كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، دعاية محمد فاضل القباني.