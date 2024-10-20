إعلان

قبل عرضه.. طرح البوسترات المنفردة لـ أبطال مسلسل "نقطة سودة"

07:32 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أحمد حاتم نقطة سوده
  • عرض 7 صورة
    سارة سلامة نقطة سوده
  • عرض 7 صورة
    ناهد السباعي نقطة سوده
  • عرض 7 صورة
    هدى الإتربي نقطة سوده
  • عرض 7 صورة
    أحمد بدير نقطة سوده
  • عرض 7 صورة
    أحمد فهمي نقطة سوده
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل نقطة سوده، والمقرر عرضه يوم 5 نوفمبر المقبل على منصة "شاهد" وقناة "ام بي سي".

وكتبت الشركة المنتجة عبر حسابها بموقع "انستجرام": "مسلسل نقطة سوده يعرض ابتداءً من 5 نوفمبر على منصة شاهد، قناة ام بي سي".

مسلسل" نقطة سوداء"، من بطولة الفنان أحمد فهمي، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سارة سلامة، هدى الإتربي، تأليف أمين جمال، إخراج محمد أسامة.

اقرأ أيضا..

نانسي عجرم تستعيد ذكريات عائلتها في لبنان وتعلق: "حبنا لك لا يتزعزع"

رانيا فريد شوقي عن تسلق كلب قمة الهرم: "يضع سره في أضعف خلقه"

مسلسل نقطة سوده منصة شاهد قناة ام بي سي أحمد فهمي ناهد السباعي أبطال مسلسل نقطة سوده
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اليوم.. مؤتمر صحفي لأبطال "مش روميو وجولييت"

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو