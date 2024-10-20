"فركش".. انتهاء تصوير مسلسل "برغم القانون"

كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عن انتهاء تصوير مسلسل "برغم القانون"، الذي يعرض حاليًا عبر شاشة "ON".

وشارك محمد، مقطع فيديو جمع فيه أبطال العمل، ونشره عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "فركش".

يُذكر أن مسلسل "برغم القانون" تدور أحداثه في 30 حلقة وهو مسلسل اجتماعي درامي ويسلط الضوء على القضايا ومشكلات المرأة المصرية.

العمل بطولة: إيمان العاصي، وليد فواز، هاني عادل، محمد القس، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز.

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