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"نلتقي بعد الفاصل" يعيد ظافر العابدين للدراما الرمضانية في 2025

11:34 ص السبت 19 أكتوبر 2024

ظافر العابدين

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كتبت- منى الموجي:

يعود الفنان ظافر العابدين، للدراما الرمضانية بعد غياب، وذلك من خلال مسلسل "نلتقي بعد الفاصل"، تأليف وائل حمدي، وإنتاج شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي.

يتكون مسلسل "نلتقي بعد الفاصل" من 30 حلقة، تتعدد فيها الخطوط الدرامية المتوازية التي تستكشف الصراعات المهنية والعائلية بين الشخصيات مع مزيج من التوتر العاطفي والكوميديا الخفيفة المستندة إلى المفارقات وسوء الفهم، وتعتمد كل حلقة على تطور العلاقات الشخصية.

ظافر العابدين شارك مؤخرا في بطولة الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا، بطولة هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، ندا موسى، طارق الإبياري، ياسمينا العبد، إخراج هادي الباجوري، وعُرض على منصة الترفيه العالمية نتفليكس.

ظافر العابدين مساسل نلتقي بعد الفاصل سالي والي
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