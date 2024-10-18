داليا مصطفى تنشر صورًا جديدة مع فرح الزاهد وغادة طلعت من كواليس"روج أسود"

"ساعته وتاريخه".. مسلسل من ملفات المحاكم المصرية على "dmc" قريبًا

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة داليا مصطفى الترويج لمسلسل "روج أسود" استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة وسط نخبة من نجوم ونجمات الدراما التلفزيونية.

ونشرت داليا مصطفى صورًا جديدة من كواليس التصوير عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع الفنانة فرح زاهد، وصورة أخرى مع الفنانة غادة طلعت.

مسلسل "روج أسود" قصصه مستوحاة من قضايا عائلية معقدة تشهدها محاكم الأسرة، ومكون من 30 حلقة، ويشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم رانيا يوسف، مي سليم، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، غادة طعت، مهند حسن ،كريم العمري، عابد عناني، محمد الدسوقي، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة داليا مصطفى كانت بمسلسل "علاقة مشروعة" الذي جمعها مع الفنان ياسر جلال وعرض بموسم دراما رمضان 2023.

وقدم المؤلف أيمن سليم مؤخرا عدد من الأعمال الدرامية من بينها حواديت الشانزليزية بطولة إياد نصار وإنجي علي وداليا مصطفى، ودايما عامر بطولة مصطفى شعبان، و"أزمة منتصف العمر" بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور وعرض مطلع عام 2023.

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