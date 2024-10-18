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علي صبحي ينضم لأبطال الجزء الثاني من "أشغال شقة"

04:32 م الجمعة 18 أكتوبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    الفنان علي صبحي
  • عرض 6 صورة
    الفنان علي صبحي
  • عرض 6 صورة
    علي صبحي وكريم قاسم
  • عرض 6 صورة
    كريم قاسم وعلي صبحي
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    أحمد عز وعلي صبحي من كواليس ولاد زرق القاضية
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كتبت- منى الموجي:

انضم الفنان علي صبحي لفريق عمل الجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة، ويواصل في الفترة الحالية تصوير مشاهده.

أشغال شقة من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب ويلعب بطولته النجوم: هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين، إلى جانب ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، إنتاج عبدالله أبو الفتوح.

وكان الجزء الأول عُرض في رمضان 2024 وحقق نجاحا كبيرا.

علي انتهى من تصوير دوره في فيلم "نجوم الساحل" وشارك مؤخرا في الجزء الثالث من ولاد رزق مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين وأسماء جلال ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمد ممدوح وسيد رجب، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

الجدير بالذكر أن علي صبحي شارك في رمضان 2024 بمسلسل جودر- ألف ليلة وليلة بطولة النجم ياسر جلال.

علي صبحي أشغال شقة هشام ماجد ولاد رزق نجوم الساحل جودر
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