رمضان 2025.. "لام شمسية" يبحث عن مواهب جديدة

كتب- مروان الطيب:

أعلنت شركة "ميديا هب" عن بدء اختيار عدد من المواهب التمثيلية للمشاركة في مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

نشرت "ميديا هب" الإعلان عن بدء الكاستينج عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" وعلقت: "تعلن شركة ميديا هب عن بدء الكاستينج لمسلسل لام شمسية من إخراج كريم الشناوي وتأليف ورشة سرد، أوضحت الشركة في الإعلان عن عدم اشتراط الخبرة أو المشاركة في أعمال سابقة.

يعد مسلسل "لام شمسية" هو التعاون الرابع بين الفنانة أمينة خليل والمخرج كريم الشناوي بعد مشاركتهما من قبل بعدد من الأعمال التليفزيونية كان بدايتها مسلسل "قابيل" عام 2019، مسلسل "خلي بالك من زيزي" عام 2021، ومسلسل "الهرشة السابعة" عام 2023.

وكانت أخر مشاركات الفنانة أمينة خليل بفيلم "X مراتي" وشاركها البطولة الفنان هشام ماجد، والفنان محمد ممدوح.

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