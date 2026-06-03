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أحمد سعد يعلن مواعيد طرح أغاني ألبومه الجديد.. ويمازح جمهوره: "الألبوم هيقع ومحدش هيسمعه"

كتب : نوران أسامة

02:00 ص 03/06/2026

أحمد سعد

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أعلن الفنان أحمد سعد مواعيد طرح أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "الفرفوش"، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام".

وخلال بداية الفيديو، سقطت الكاميرا بشكل مفاجئ، ليمزح سعد مع جمهوره قائلا: "هي دي علامة مش حلوة.. غالبا الألبوم ده هيقع ومحدش هيسمعه".

وكشف أحمد سعد عن مواعيد طرح عدد من أغاني الألبوم، وكتب: "بكرة الأربعاء الساعة 5 (كوتي)، والساعة 6 (خبر عاجل - جوزها)، والساعة 7 (أوبا - ورد)".

آخر أعمال أحمد سعد

طرح أحمد سعد مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "فلوس بابا"، وهي الأغنية الدعائية لإحدى شركات المحمول، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" ومنصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد سعد يستعد لجولة كأس العالم 2026

ويستعد أحمد سعد لإطلاق واحدة من أضخم جولاته الغنائية في أمريكا الشمالية، تزامنًا مع استضافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن تشمل الجولة عددا من المدن الكبرى، حيث يقدم سعد باقة من أشهر أغانيه إلى جانب أحدث أعماله، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير، خاصة من الجاليات العربية.

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أحمد سعد كأس العالم 2026 الفرفوش

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