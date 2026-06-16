طرحت الفنانة هند عبد الحليم أغنيتها الجديدة "على فين"، والتي تعد أولى تجاربها في عالم الغناء، وذلك عبر مختلف المنصات الموسيقية.

وشاركت هند عبد الحليم جمهورها مقطع من الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "على فين.. تقدروا تسمعوها دلوقتي على كل المنصات، مستنية رأيكوا.. يارب تعجبكوا".

تفاعل الجمهور

وحظيت الأغنية بتفاعل واسع من متابعيها، وانقسمت الآراء بين الإشادة بصوتها وانتقاد كلمات الأغنية، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "الصوت حلو بس الكلمات ما تعملش أغنية قوية"، و"تحفة"، و"جميلة لكن صوتك أحلى من الكلمات، الكلمات ضعيفة".

آخر أعمال هند عبد الحليم

يذكر أن هند عبد الحليم شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "الأميرة - ضل حيطة"، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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