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مازن المتجول ينشر صورا من كواليس تصوير أغنية أنا ضهرك لـ بهاء سلطان

كتب : منى الموجي

08:42 م 15/06/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مازن المتجول ١
  • عرض 11 صورة
    كواليس تصوير أغنية أنا ضهرك
  • عرض 11 صورة
    مازن المتجول أثناء تصوير أغنية أنا ضهرك
  • عرض 11 صورة
    مازن المتجول 2
  • عرض 11 صورة
    مازن المتجول في كواليس أغنية أنا ضهرك
  • عرض 11 صورة
    مازن المتجول في كواليس أغنية بهاء سلطان
  • عرض 11 صورة
    مازن المتجول وكواليس أغنية بهاء سلطان أنا ضهرك
  • عرض 11 صورة
    كواليس أغنية بهاء سلطان
  • عرض 11 صورة
    مازن المتجول
  • عرض 11 صورة
    من كواليس تصوير أغنية أنا ضهرك للمطرب بهاء سلطان

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نشر مدير التصوير والمخرج مازن المتجول على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورا من كواليس تصوير أغنية أنا ضهرك للمطرب بهاء سلطان والتي تم طرحها بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية.

تفاصيل أغنية أنا ضهرك

أغنية أنا ضهرك غناء بهاء سلطان وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي وإخراج وتصوير مازن المتجول، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وميديا هب ـ سعدي جوهر.

عُرضت الأغنية لأول مرة في احتفالية مباريات كأس العالم عبر أكبر شاشة في العالم، ضمن منطقة ترفيهية في العاصمة الجديدة وشارك مازن المتجول في الاحتفالية كمصمم إضاءة للحدث.

مازن المتجول يفوز بجائزة الإبداع الفني

وفي سياق آخر، حصل مازن المتجول على جائزة الإبداع الفني عن مجمل أعماله من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما بدورته الـ ٧٤.

كان إعلان العاصمة الجديدة هو أحدث أعمال مازن مع المخرج تامر مهدي وإنتاج ميديا هب، سعدي - جوهر، وضم النجوم: إسعاد يونس، تامر حسني، ياسمينا العبد، مايان السيد، حسن مالك، أنوشكا.

شارك مازن في أوبريت قصة وطن بمناسبة عيد الشرطة الـ٧٤، والذي شارك فيه عدد كبير من النجوم، من أبرزهم ريهام عبدالحكيم وكارمن سليمان.

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مازن المتجول بهاء سلطان أغنية أنا ضهرك عمرو مصطفى

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