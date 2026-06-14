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بعد طرحها.. أغنية "يمه ضحكلي" للمطربة رندة أحمد تتخطى نصف مليون مشاهدة -فيديو

كتب : هاني صابر

01:33 ص 14/06/2026 تعديل في 01:34 ص

رندة أحمد

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حصدت أغنية "يمه ضحكلي" للمطربة الشابة رندة أحمد، التي طرحتها خلال الأيام الماضية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مشاهدات تخطت النصف مليون مشاهدة.
صناع الأغنية
أغنية "يمه ضحكلي" من كلمات أحمد الأمين، ألحان محمود الغياث، توزيع أحمد المهندس.

كلمات الأغنية

وتقول بعض كلمات الأغنية: من شافت جاب العيد، قلبي وبهدل أحوالي، الوضع يمي تخربط، وصار التحكم ألي، كل دكه امشيله شبر قدامي، من شفته فزيت رأسا اعتذر، وافهمه عالـ جرالي، يمه ضحكلي، وشحلات الضحكة من شفته، صدفة اجاني هالحلو، كلشي حلو بوكته، لوما وعيت لروحي، رأسا هسه چا بكته، حسيت روحي من صدك، هالبشر رايدته".

رندة أحمد أغنية يمن ضحكلي المطربة رندة أحمد يوتيوب

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