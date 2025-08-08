أصالة بحفل العلمين الجديدة: البنات أحلى اليوم وصقفة لماما الحلوة

كتبت- منى الموجي:

حرصت أصالة على التفاعل مع جمهور حفلها في العلمين الجديدة، وتحدثت إليهم أكثر من مرة، كما أثنت على تفاعل البنات والنساء مع أغانيها، مؤكدة أنهم أفضل اليوم من الشباب.

وأشارت أصالة إلى حضور والدتها للحفل الذي أقيم مساء الخميس 7 أغسطس على مسرح يو أرينا، وقالت قبل تقديم أغنيتها "سامحتك كتير": "بدكم قديم ولا جديد، اليوم البنات كتير أحلى والستات كتير قمرات، وطبعا الحلوة قاعدة بينهم، صقفة لماما لابسة أورانج. يالا يا ستات إنسوا كل شيء وغنوا معي".

ووسط تفاعل كبير من الجمهور، قدمت أصالة باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة في حفلها المُقام ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، وغنت: شكرا، بنت أكابر، وقالت عقب الانتهاء من أغنية (أكتر): "هلأ ريحتوني، إبتديتم تتفاعلوا.. أنا حطيت كتير أغاني بترقص وبتفرح وبتصيف، وشوية أغاني نكدية، لأني مضطرة عليها".

ويواصل المهرجان في نسخته الجديدة ترسيخ مكانته كمنصة شاملة، بعدما سجل حضورًا لافتًا في دورتيه السابقتين، حيث جذب ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها، وشهد مشاركة أكثر من 104 جنسيات من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب حضور واسع لشخصيات عامة ومسؤولين ودبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وبحسب بيان صادر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تُعد النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة الأضخم والأقوى حتى الآن، نظرًا لما تتضمنه من فعاليات غير مسبوقة وبرنامج فني حافل يجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء والفن في مصر والعالم العربي.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم: أنغام، عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، والمطربين الشباب: مروان بابلو، ويجز، شامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وفرقة كايروكي، ليقدموا سلسلة من الحفلات على مدار أكثر من أربعين يومًا.