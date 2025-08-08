أصالة لجمهور حفل العلمين الجديدة: "حطيت شوية أغاني نكدية لأني مضطرة"

كتبت- منى الموجي:

وسط تفاعل كبير من الجمهور، قدمت المطربة أصالة باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة في حفلها المُقام على مسرح يو أرينا الخميس 7 أغسطس، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة.

وافتتحت أصالة حفلها بأغنية "شكرا"، ووجهت التحية للحضور وعبرت عن سعادتها بلقائهم، وعن حبها الكبير لـ مصر، ثم غنت أغنية "أكتر"، وقالت عقب الانتهاء منها "هلأ ريحتوني، إبتديتم تتفاعلوا.. أنا حطيت كتير أغاني بترقص وبتفرح وبتصيف، وشوية أغاني نكدية، لأني مضطرة عليها".

ويواصل المهرجان في نسخته الجديدة ترسيخ مكانته كمنصة شاملة، بعدما سجل حضورًا لافتًا في دورتيه السابقتين، حيث جذب ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها، وشهد مشاركة أكثر من 104 جنسيات من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب حضور واسع لشخصيات عامة ومسؤولين ودبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وبحسب بيان صادر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تُعد النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة الأضخم والأقوى حتى الآن، نظرًا لما تتضمنه من فعاليات غير مسبوقة وبرنامج فني حافل يجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء والفن في مصر والعالم العربي.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم: أنغام، عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، والمطربين الشباب: مروان بابلو، ويجز، شامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وفرقة كايروكي، ليقدموا سلسلة من الحفلات على مدار أكثر من أربعين يومًا.