"مصر العظيمة والوطن".. ماذا قالت أصالة قبل حفلها في العلمين الجديدة؟

12:11 ص الجمعة 08 أغسطس 2025
    أصالة
    أصالة
كتب- مروان الطيب:

أحيت المطربة أصالة حفلا غنائيا مساء الخميس ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت أصالة صورا من كواليس استعداداتها للحفل عبر حسابها على انستجرام، وكتبت: "‎مصر مصر مصر يا صاحبة القلب الطيب، اليوم نحنا سوا مع أحلى هوا بالساحل الساحر، وبدي غني أحلى ما عندي بمصر العظيمة.. مصر الوطن".

وعلق متابعو أصالة على الصور، وكتبوا "جمالك، حبيبة قلبي، أيقونة الشرق، فنانة العرب، كأنها في العشرينيات، كل ما تكبرين تصغرين، شنو الموضوع؟".

كانت أصالة أحيت مؤخرا حفل ختام مهرجان جرش وقدمت باقة من أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

يذكر أن أصالة تحيي حفلا غنائيا يوم 16 أغسطس الجاري في لبنان.

