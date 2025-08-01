محمد منير يواصل تصدره تريند "يوتيوب" بأغنية "أنا الذي"

كتب- هاني صابر:

يواصل الكينج محمد منير، تصدره للتريند بأغنيته الجديدة "أنا الذي"، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في مصر، بعد تصدرها على منصة "إكس" عقب طرحها بساعات قليلة.

وكانت مجموعة روتانا للموسيقى، قد طرحت أغنية "أنا الذي" التي تعد احدى أغنيات الألبوم الذي تتولى إنتاجه، وهي من كلمات الشاعر باسم عادل، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

وتأتي أغنية "أنا الذي" بعد طرح محمد منير، أغنيتين هما "ملامحنا" ودويتو "الذوق العالي" الذي جمع الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، وحقق من خلالهما نجاحا كبيرا وحصدتا إشادات واسعة من الجمهور في كل مكان بالعالم لتتصدر الأغنيتين التريند على جوجل ومنصات التواصل الإجتماعي.

ويواصل الكينج منير، طرح أغاني ألبومه الجديد الذي يمتع به الجمهور وعشاق الموسيقى، طوال موسم الصيف.