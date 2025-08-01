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وفاة و6 إصابات.. حادث حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي (تغطية خاصة)

05:58 ص الجمعة 01 أغسطس 2025
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كتب - فريق الفن:

شهد حفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي تطورات درامية، بدأت بانفجار مأساوي أودى بحياة عامل وأصاب 6 أشخاص، مرورًا بإيقاف الحفل بشكل مفاجئ، وصولًا إلى تضارب الروايات حول سبب الحادث.

في هذه التغطية الخاصة، نستعرض معكم التسلسل الكامل للأحداث، بدءًا من اللحظات الأولى للحادث، وتصريحات محمد رمضان، وموقف منظم الحفل، وصولًا إلى تفاصيل حالة المصابين وآخر مستجدات التحقيقات.

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وفاة و6 إصابات.. حادث حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي (تغطية خاصة)