محمد رمضان يتراجع: "انفجار الحفل ليس قنبلة ولا اغتيال"

كتبت - منى الموجي:

تراجع الفنان محمد رمضان عن تصريحه السابق الذي وصف فيه حادث حفله بالساحل الشمالي بأنه "محاولة اغتيال"، مؤكدًا في منشور جديد أن الانفجار الذي أودى بحياة عامل وأصاب آخرين لم يكن ناتجًا عن قنبلة.

وفي تصحيح نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، أوضح رمضان أن الحادث نجم على الأرجح عن انفجار أسطوانة غاز خاصة بالألعاب النارية، وكتب: "تصحيح.. هي غالبًا انفجار أسطوانة غاز من الفاير وركس، وليست قنبلة، وجارٍ تحريات أجهزة البحث".

وأضاف أنه تأكد من إدارة "جولف بورتو مارينا" أن المكان تم تأمينه بالكامل قبل الحفل، واصفًا ما حدث بأنه "حادث قضاء وقدر"، ومختتمًا بقوله: "(ليست محاولة اغتيال)، عاشت بلدي.. بلد الأمن والأمان"، وقدم تعازيه لأسرة العامل المتوفى وتمنياته بالشفاء للمصابين.

ويأتي هذا التراجع بعد ساعات من منشوره الأول الذي وصف فيه الواقعة بأنها "محاولة اغتيال مكتملة الأركان"، مشيرًا إلى أن صوت الانفجار كان أشبه بصوت "قنبلة"، وهو ما أثّر على سمعه.

وكان رمضان قد أوقف حفله الجماهيري فجرًا فور وقوع الحادث، وطالب الجمهور بإخلاء المكان لتسهيل عمل فرق الإسعاف، مؤكدًا أنه لن يغادر حتى يطمئن على سلامة الجميع.