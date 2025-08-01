بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

كتب - معتز عباس:

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل فيسبوك، اللحظات الأولى لوقوع انفجار خلال حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي، وهو الحادث الذي أسفر عن وفاة عامل وإصابة 6 أشخاص.

يكشف الفيديو لحظة سقوط الألعاب النارية بشكل خاطئ على الجمهور بالقرب من المسرح، نتيجة خلل فني وقع فجر الجمعة، مما تسبب في حالة من الهلع ودفع رمضان إلى إيقاف الحفل على الفور.

كان الفنان محمد رمضان قد وصف الحادث لاحقًا بأنه "محاولة اغتيال مكتملة الأركان"، مؤكدًا أن صوت الانفجار كان أشبه بصوت قنبلة ولا علاقة له بالألعاب النارية المعتادة.

من جهته، نفى منظم الحفل مسؤوليته، وأرجع الخطأ إلى الشركة المتخصصة التي تم التعاقد معها لتنفيذ عروض الألعاب النارية.