وفاة وإصابات بحفل محمد رمضان.. منظم الحفل يوضح موقفه (صور)

كتبت - منى الموجي:

علّق منظم الحفلات ياسر الحريري على واقعة الإصابات والوفاة التي شهدها حفل الفنان محمد رمضان، الذي أُقيم مساء الخميس 31 يوليو في الساحل الشمالي، موضحًا موقفه مما حدث.

قال الحريري عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "ربنا إن شاء الله يعدّيها على خير، بس بجد المنظم مش بيكون هو المسؤول عن أخطاء الغير، خصوصًا إننا مشغّلين بتاع الفاير، وهو جايب كل تصاريحه. بس المنظم يلبس الموضوع؟ خير إن شاء الله.. دعواتكم".

وفي تعليق آخر نشره عبر خاصية "القصص القصيرة"، كتب: "أنا منظم الحفلة، وبتعاقد كل يوم مع شركات مختصة بالمسرح طول حياتي. الشركة اللي اتعاقدت معاها جت بتصريح حكومي، يعني كل حاجة ماشية صح للآخر. وبسبب خطأ منهم، للأسف، معدّة انفجرت فيهم. هما اتنين اتصابوا، الله يشفي المصابين".

واختتم قائلًا: "وللجهات المختصة، أي تحقيق أنا موجود وجاهز لأي سؤال، وإن ده ملوش علاقة بالفنان ولا بالمنظّم".

وكان الفنان محمد رمضان قد أنهى حفله مساء الخميس وسط حضور جماهيري كبير، وأعلن خلال الحفل عن سقوط مصابين ووفاة أحد الأشخاص.

وقال للحضور: "نفضي المكان لرجال الإسعاف يا شباب، يجيبوا الشاب اللي وقع هنا. بعد إذنكم نخرج يا شباب ونفضي المكان. أنا معاكم لحد ما تخرجوا بالسلامة وأتطمن عليكم، وأخرج أنا بعدين. بنعتذر للجميع. حبايبي إنتوا أهلي وناسي، أفديكم بروحي والله. هتتعوّض إن شاء الله، نعوّضها لكم. البنات يخرجوا آخر حاجة عشان الزحمة والتكدّس".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن سبب الإصابات والوفاة يعود إلى الألعاب النارية المستخدمة خلال الحفل.

يُذكر أن محمد رمضان أعلن عبر حسابه على "إنستجرام" عن نفاد تذاكر الحفل، وعلق قائلًا:

"التذاكر خلصت الحمد لله. أكبر إقبال جماهيري في تاريخ الساحل الشمالي.. يلا نكتب التاريخ بكرة في جولف بورتو مارينا".

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