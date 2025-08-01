شخص مات مش هكمل".. محمد رمضان يوقف حفله في بورتو مارينا

كتب - محمد البدري:

أُصيب أربعة أشخاص، بينهم حالات حرجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ إثر انفجار مفاجئ للألعاب النارية خلال حفل الفنان محمد رمضان في منطقة جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، ضمن فعاليات مهرجان "بورتو بيتس".

وعلى الرغم من عدم صدور بيان رسمي يؤكد وقوع وفيات، فإن الفنان محمد رمضان أعلن من على المسرح عن وفاة أحد العاملين في تجهيزات الحفل. وقال رمضان أمام جمهوره: "صعب نكمل، فيه واحد توفى"، معلنًا إلغاء الحفل احترامًا للضحايا والمصابين.

وقع الحادث نتيجة خلل فني أدى إلى سقوط الألعاب النارية باتجاه الجمهور بدلًا من انطلاقها عموديًا، مما تسبب في حالة من الفوضى قبل تدخل الجهات الأمنية لتأمين الموقع وإخلاء الحاضرين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، بينما باشرت السلطات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث، الذي أثار تساؤلات حول معايير السلامة المتبعة في تنظيم الفعاليات الجماهيرية الكبرى.