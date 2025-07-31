كتبت- منى الموجي:

يواصل مهرجان صيف الأوبرا 2025 الذي تنظمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية، فعالياته، والتقى النجم هشام عباس وفريق وسط البلد بأبناء وزوار مدينة الثغر فى سهرة غنائية.

واستعاد النجم هشام عباس الذكريات، مقدما مجموعة من أعماله التي حققت شهرة واسعة منذ تسعينيات القرن الماضي، بينها: ما تبطليش، لمتنا، حبيتها، حلال عليك، شوفي، وأنا أعمل إيه، عيني، عينيها السود، تعالي، زمان وأنا صغير، يتربى في عزو، كده رضا، السهر والانبساط، عمال يحكيلي عنها، بالليل تنام العيون، يا ليلة، مين اللي جوة في قلبي، ناري نارين، فينه .

وقبل صعوده على المسرح، قدم فريق وسط البلد فقرة غنائية، ضمت مختارات من مؤلفاتهم الخاصة، كان منها: شمس النهار، أنتيكا، كراكيب، آه يا لالالي، مجنون، هيلا هوب، روبابيكيا وغيرها.