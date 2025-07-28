محمد عساف يشعل مهرجان قرطاج: "لكِ الله يا فلسطين"

كتبت- منى الموجي:

أحيا الفنان الفلسطيني محمد عساف، مساء الأحد 27 يوليو 2025، حفلاً على مسرح مهرجان قرطاج الدولي، خصّصه للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وسط حضور جماهيري.

وسبق انطلاق الحفل ترديد شعارات داعمة للقضية الفلسطينية، أبرزها "الحرية لفلسطين"، في حين رفرفت الأعلام الفلسطينية والتونسية في سماء المسرح.

في كلمته الافتتاحية، وجّه عساف تحيّة مؤثّرة قائلا: "الله يمسيكم بالخير جميعاً، في هذا الظرف الحرج الذي تمرّ به فلسطين الحبيبة، أقول لكم من تونس الحبيبة، لن نشفى من حب تونس. كل المحبة لكم يا شعب تونس.. تحية لفلسطين أمّ البدايات والنهايات ، لغزة العزّة التي تتعرض للإبادة أمام هذا الصمت . لك الله يا فلسطين، جئتكم اليوم والألم يعتصرني واخترت قرطاج لأسمع صوتنا".

واستهلّ عساف حفله بأغنية "يا دنيا اشهدي"، التي حملت رسائل صمود وأمل، فيما تفاعل الجمهور بحرارة مع مجمل فقرات الحفل الذي قدّم خلاله محمد عساف مجموعة من الأغاني الوطنية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

يُذكر أن الحفل كان موجّهاً لدعم القضية الفلسطينية، إذ أعلن الفنان محمد عساف عن تخصيص أجره لصالح المتضررين في قطاع غزة، في لفتة لاقت استحساناً واسعاً من الجمهور والمتابعين .

وحرصت النقابة التونسية للمهن الموسيقية على تكريم محمد عساف بمنحه بطاقة عضوية شرفية تقديراً لمسيرته الفنية والتزامه الوطني .