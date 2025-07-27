إعلان

بالصور.. نجوى كرم تحيي حفلا في إسطنبول وتتوجه للمشاركة في مهرجان قرطاج

06:07 م الأحد 27 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نجوى كرم تحيي حفلا في إسطنبول (4)
  • عرض 4 صورة
    نجوى كرم تحيي حفلا في إسطنبول (2)
  • عرض 4 صورة
    نجوى كرم تحيي حفلا في إسطنبول (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي

أحيت الفنانة نجوى كرم حفلا غنائيا في مدينة إسطنبول، على خشبة مركز مؤتمرات هاليج، وسط تفاعل واسع من الجاليات العربية.

وقدّمت نجوى كرم باقة من أشهر أغانيها منها أغاني ألبومها الجديد "حالة طوارئ"

وشاركها الحفل الفنان اللبناني آدم، الذي قدّم مجموعة من أغانيه وسط تفاعل جمهوره

وتتوجّه نجوى كرم إلى تونس لإحياء أمسية جماهيرية ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته لعام 2025، وذلك مساء 9 أغسطس، على خشبة المسرح الأثري الشهير.

نجوى كرم إسطنبول مركز مؤتمرات هاليج الفنان اللبناني آدم مهرجان قرطاج الدولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الدولار يتراجع 23 قرشا في البنوك بنهاية تعاملات الأحد
سبب انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بالجيزة وموعد عود التيار - بيان رسمي
ثلاث مناطق فقط.. تفاصيل الهدنة التي أعلنتها إسرائيل في غزة
45 درجة في الظل.. الطقس: بدء ذروة الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد