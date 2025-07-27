بالصور.. نجوى كرم تحيي حفلا في إسطنبول وتتوجه للمشاركة في مهرجان قرطاج

كتبت- منال الجيوشي

أحيت الفنانة نجوى كرم حفلا غنائيا في مدينة إسطنبول، على خشبة مركز مؤتمرات هاليج، وسط تفاعل واسع من الجاليات العربية.

وقدّمت نجوى كرم باقة من أشهر أغانيها منها أغاني ألبومها الجديد "حالة طوارئ"

وشاركها الحفل الفنان اللبناني آدم، الذي قدّم مجموعة من أغانيه وسط تفاعل جمهوره

وتتوجّه نجوى كرم إلى تونس لإحياء أمسية جماهيرية ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته لعام 2025، وذلك مساء 9 أغسطس، على خشبة المسرح الأثري الشهير.