كتبت- منى الموجي:

استمرارا لفعاليات صيف الاوبرا 2025 الذي أطلقته وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، لأول مرة في ستاد الإسكندرية الدولي يُقام في التاسعة مساء الثلاثاء 29 يوليو حفلاً للنجمة ريهام عبدالحكيم بقيادة المايسترو أحمد عامر.

ويسبق فقرة ريهام فاصلاً بعنوان شباب في شباب لمطربي الموسيقى العربية بالأوبرا: محمد حسن، فرح الموجي ومحمد الخولي .

وتتغنى ريهام عبدالحكيم بنخبة من الأعمال التراثية والمعاصرة، منها: التوبة، أنا بعشقك، آه يا أسمراني اللون، أكدب عليك، بتونس بيك، بتسأل ليه عليا، جاي على بالي، جانا الهوا، شكله طيب، عليّ صوتك، فيها حاجة حلوة، لولا الملامة، مالي، نسم علينا الهوا، وحشتني، غني لي شوي وسيرة الحب .

قبلها يشدو نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا محمد حسن، فرح الموجي ومحمد الخولي بمجموعة من المؤلفات الشهيرة، منها: عليّ الضحكاية، عمار يا إسكندرية، سواح، أما براوة، الليلة يا سمرا، أتحدى العالم، قلبي عشقها وغيرها .

يأتي الحفل كأمسية فنية تجسّد أحد مسارات الثقافة المصرية ودار الأوبرا للمزج بين الأصالة والحداثة .