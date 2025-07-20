كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت أغنية "الذوق العالي"، للنجمين محمد منير وتامر حسني، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

واحتلت الأغنية، المركز الأول، بعد وصول عدد مشاهداتها إلى ما يزيد عن الـ 5 مليون و 914 ألف مشاهدة، عبر قناة النجم تامر حسني الرسمية في موقع يوتيوب.

وتراجعت أغنية "خطفوني" للنجم عمرو دياب، إلى المركز الثاني في قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا.

أغنية "الذوق العالي" من كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتولى النجم تامر حسني، إخراج الكليب.

وحرص النجم تامر حسني، على مشاركة النجم محمد منير، الاحتفال الذي أقيم بمنزل الكينج، بعد طرح "الذوق العالي"، بحضور "ماس"، و"هارتي" بنات ملحن الأغنية الملحن الراحل محمد رحيم، وأسامة رشدي، مدير شركة روتانا ميوزيك بالقاهرة.

الذوق العالي