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طرح كليب "تاني" لـ أحمد سعد وروبي على "يوتيوب" (فيديو)

08:57 م الأربعاء 16 يوليو 2025

اغنية أحمد سعد وروبي تاني

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كتب- هاني صابر:

طرح المطرب أحمد سعد والفنانة روبي، مساء اليوم، أغنية جديدة دويتو على طريقة الفيديو كليب بعنوان "تاني" ضمن أغنيات ألبوم "بيستهبل" لسعد.

أغنية "تاني" من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

روبي وسعد

وتقول بعض كلمات أغنية "تاني":

يا نهار أبيض هي تاني

مش كنا خلصنا ليه جاية تاني؟

طبعا هتقولي جيالي صدفة

هو انتي فاكراني ياباني

يا نهار أبيض هو تاني

جاي يرقص قلبي تاني

خلصت منه أنا في الحقيقة

قام راح طالعلي في الأغاني

أحمد سعد روبي أغنية تاني
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