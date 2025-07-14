كتب معتز عباس:

وجه الكينج محمد منير رسالة للنجم تامر حسني، بعد مشاركته في فيديو كليب "الذوق العالي"، والمقرر طرحه غدًا على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكتب منير، في حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "تامر حسني كنت شاهد على رحلة نجاحك من أول مشاركة في ألبوم (ليه يا دنيا الواحد) ، النهارده أنا فخور بيك كـنجم كبير في عالمنا الفني".

ومن المقرر طرح فيديو كليب "الذوق العالي" على المنصات، يوم 15 يوم الجاري، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيي، وغناء تامر حسني ومحمد منير.

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