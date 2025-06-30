كتب- مروان الطيب:

أوضح مدحت خميس، مايسترو أوركسترا حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفل ختام مهرجان موازين، أسباب استخدام الفنانة شيرين لـ تقنية البلاي باك" خلال إحدى فقرات الحفل، وهو ما سبب استياء لدى البعض من جمهورها.

وتحدث المايسترو مدحت خميس عن تفاصيل الأزمة عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، وقال: "البلاي باك فقرة من فقرات شو شيرين بقالها أكتر من سنة، بيكون 6 دقائق من ميكس أغاني بندخل بيه كـ افتتاحية للشو"، مضيفا: "هي غنت لايف 23 غنوة، ودي من الحفلات المميزة في حياتي وحياة شيرين، الحفل ساعتين وربع، غنت بلاي باك 7 دقائق، وفي النص كان فيه استراحة شغلنا 3 دقايق بتمنى أنساك".

وأصدر ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا صحفيا أوضح خلاله تفاصيل الأزمة وقال في بيانه: " الفنانة شيرين عبد الوهاب تتعرض لحملة ممنهجة، بات معروفًا من يقف وراءها، تهدف إلى التشويش على نجاحاتها والتقليل من أي إنجاز فني تحققه.

مضيفا : "شيرين تتوجه بالشكر لكل من ساندها ووقف إلى جانبها خلال هذه الحملة، ونحن لا نعترض على حرية الرأي، بل نحترم النقد البناء الذي يخلو من التجريح، أما الآراء المسيئة والمدفوعة ضمن حملات موجهة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

وشهد حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب انتقادا من قبل البعض عقب استخدامها تقنية الـ "البلاي باك"، إذ أوضح المقربون منها مرورها بوعكة صحية، وانها خالفت أوامر الطبيب المعالج لها حرصا منها على مقابلة جمهورها ومحبيها وسط رسائل دعم من قبل العديد من أبرز نجوم الوسط الفني والغنائي.

اقرأ أيضا..

سوبرمان و فانتاستيك فور وعالم الديناصورات.. تعرف على أبرز أفلام شهر يوليو





"الجسد يتكلم".. ختام ورشة التعبير الحركي ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري



