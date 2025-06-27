"بيستهبل".. أحمد سعد يروج لأغنيته الجديدة

روج المطرب أحمد سعد، لأحدث أغانيه التي تحمل اسم "بيستهبل"، قبل طرحها خلال الفترة المقبلة.



وشارك سعد، جمهوره بوستر أغنية بيستهبل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتعرض المطرب أحمد سعد مؤخرا لحادث سير، وكشف عن تحطم الجزء الأمامي من سيارته الجديدة، مشيرا إلى أنه وزوجته وأولاده بخير.



ونشر سعد صورة تكشف عن تحطم الجزء الأمامي من سيارته، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، معلقا "لله ما أعطى ولله ما أخذ- كنت بجربها - ورايح أعلق نمرها، ولكن حصلي حادث".



وتابع:"بس الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير".