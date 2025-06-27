5 يوليو.. رامي صبري يحيي حفلًا غنائيًا في مراسي

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان "ليالي حفلات مراسي"، ومن المقرر إقامته يوم 5 يوليو المقبل.

ورّوج رامي للحفل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشر الملصق الدعائي، وعلّق: "حفل افتتاح مهرجان ليالي حفلات مراسي يوم 5 يوليو.. مستنيكم".

وكان رامي صبري أعلن مؤخرًا عن اقتراب انتهائه من تسجيل أغاني ألبومه الجديد بالكامل، تمهيدًا لطرحه خلال صيف 2025.

يُذكر أن رامي صبري شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال غنائه لتتر مسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والأغنية من كلمات كريم فهمي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا.

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