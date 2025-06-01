تفاصيل حفلات كايروكي ومروان موسى وعفروتو في عيد الأضحى

كتب- مصطفى حمزة:

تعاقد فريق كايروكي، على المشاركة في مهرجان "مكادي" الموسيقي، المقرر إقامته في الغردقة، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

ويقدم فريق كايروكي، أول حفلات المهرجان، بمشاركة فرقة المصريين بقيادة الموسيقار هاني شنودة، يوم السبت 7 يونيو، الموافق ثاني أيام عيد الأضحى.

ويقوم مؤديا أغاني الراب مروان موسى، وعفروتو، بإحياء ثاني حفلات المهرجان، يوم الأحد الموافق 8 يونيو.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفلين، بين 800، و1000، و1100، و1300، و1500، و2000 جنيه.

ومن ناحية أخرى يستعد فريق كايروكي، لإحياء حفل في العلا بالمملكة العربية السعودية، يوم 8 يونيو.