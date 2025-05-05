فرح الديباني وجورج قلته يقدمان "قول معايا" في افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية

كتبت- منى الموجي:

شاركت المطربة العالمية فرح الديباني مع المايسترو جورج قلته في حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية في نسختها الخامسة والعشرين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأبهر جورج قلته الحضور بالعرض الحي لأجدد أغانيه الوطنية "قول معايا" من تلحينه وتوزيعه الموسيقي وغنتها المطربة العالمية فرح الديباني.

وتقول بعض كلمات الأغنية "في قلبي دايما تحيا مصر، وتهون حياتي فداكي يا مصر، إنتي اللي فوق كل المحن، إنتي الحياة إنتي الوطن، ومهما يجرى برضه تحيا مصر، كل خطوة فيها مليانة بحنين، مصر دي اللي عمرها فوق السنين، الحكاية بينا بدأت من زمان هي مصر وزي مصر تلاقي فين".

جدير بالذكر أن الحفل شهد مشاركة النجمة يسرا والتي بدأت كلمتها مرحبة بالحضور "فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، السادة ممثلي الدول من جميع أنحاء العالم، السادة السفراء، الحضور الكريم، أهلا بكم في مصر، مصر الحبيبة، أهلا بكم في بطولة العالم العسكرية للفروسية- مصر 2025".

وتابعت "إحنا هنا في العاصمة الجديدة في قلب الدولة المصرية الحديثة، الدولة المحبة للخير والسلام"، وتحدثت عن الخيل قائلة "رمز الوفاء والشجاعة بيضحي بنفسه عشان صاحبه، الوفاء عند الخيل أفعال، عشان كده لازم نفتكر أجدادنا اللي صنعوا كل الأمجاد دي، وكانوا محبين للسلام والخيل بالنسبالهم كان رفيق الدرب.. كل بطولة تبدأ بلحظة صمت وفي مصر يسبق الصوت صهيل".

وأضافت "في فجر التاريخ كان أحمس وجنوده يتجمعوا ويفكروا إزاي يحرروا مصر من الهكسوس، أحمس كان بيدور على فكرة تديله الأفضلية في ميدان المعركة، ففكر يطور نفس السلاح اللي الهكسوس عرفوا يحتلوا بيه مصر وقتها، ويخليه هو هو سلاح التحرير واسترجاع أرض الوطن، استعان بكل المهندسين المصريين اللي كانوا متطورين جدا في كل علوم وفنون الهندسة لتصنيع عربة حربية جديدة، هيكل جديد عجل أقوى وتعديلات لزيادة القوة والمتانة وتحمل الصدمات.. وانتصر أحمس وطرد الهكسوس وعادت الحضارة المصرية لأمجادها وعم السلام".

كما شارك النجم يوسف الشريف في الحفل، وظهر على المسرح قائلا "تعاقبت العصور وظلت خيول مصر درعا يحمي الأرض والناس، ولما جه الأيوبيين والمماليك وغيرهم كُتبت فصول المجد بسروج صلبة وسيوف لا تنام، وأثبت التاريخ أن المصريين حماة لا غزاة، وعلى مر الزمان كان السطر الأول دوما في كتاب النصر للخيالة والفرسان، والنهاردة فرسان مصر لهم أشكال كتير للدفاع عن أرضهم، والتحديات مستمرة وكل ما كانت التحديات كبيرة كانت الحكمة حكمة الفرسان، وفرسان هذا الزمان عارفين إن الأمانة اللي استلموها غالية غالية زي روح كل إنسان، فسلام على الإنسان على كل إنسان، وسلام على كل الفرسان".