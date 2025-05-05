نفاد تذاكر حفل "كوكب الشرق" والاستعدادات مستمرة في الأوبرا

كتبت- منى الموجي:

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام عن نفاد تذاكر حفل "كوكب الشرق" الذي تحييه المطربة ريهام عبدالحكيم بمشاركة المطربتين رحاب عمر وحنان الخولي، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية ويقوده المايسترو الدكتور محمد الموجي، وذلك في التاسعة مساء الأربعاء 14 مايو على المسرح الكبير.

ومن جانبه، قال المايسترو الدكتور محمد الموجي، في بيان صحفي، إن امتزاج صوت ريهام عبدالحكيم بأعمال أم كلثوم يمثل تجربة فنية فريدة، وأشار إلى قدراتها الصوتية الاستثنائية التي تجسد روح الطرب، وأضاف أن مشاركة المطربتين رحاب عمر وحنان الخولي يعكس ثراء الساحة الإبداعية المصرية، ويعبر عن الإمكانات الفائقة التي يملكها نجوم الموسيقى العربية، والتي تتيح لهم أداء كنوز الألحان، وأكد أنه جاري اختيار برنامج فني للحفل يشمل باقة من أعمال أم كلثوم التي يتم تقديمها بأسلوب يجمع بين الأصالة والإبداع المعاصر ويلقي الضوء على سحر الايقونات الكلثومية .

جدير بالذكر أن الأمسية تأتي ضمن فعاليات عام أم كلثوم الذي أعلنته وزارة الثقافة بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل "سيدة الغناء العربي" واستمرارا لخطط الأوبرا الهادفة إلى تخليد تراث أحد عمالقة الإبداع الغنائي، ونشر أعمالها بين الأجيال الجديدة .