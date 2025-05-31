بحضور عبدالله وجنا وكنزي.. عمرو دياب يحيي حفل زفاف ابنة صديقه عمر شلبي

كتب - معتز عباس:

أحيا المطرب عمرو دياب، حفل زفاف ابنة صديقه رجل الأعمال عمر شلبي، والذي أقيم في منطقة الأهرامات، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام.

شهد حفل الزفاف مشاركة الفنانة نانسي عجرم، ، والتي قدمت باقة من أغانيها الرائعة، أبرزها "لون عيونك"، التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

كما حرص على الحضور أبناء عمرو دياب، وهم جنا وكنزي، وعبدالله ووالدته زينة عاشور.

ويستعد النجم عمرو دياب، لتقديم حفل غنائي بمناسبة افتتاح سلسلة فنادق "DO Boutique Hotels" يوم 10 يونيو في القاهرة الجديدة.

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