إعلان

بحضور عبدالله وجنا وكنزي.. عمرو دياب يحيي حفل زفاف ابنة صديقه عمر شلبي

08:30 م السبت 31 مايو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    نانسي عجرم وعمرو دياب
  • عرض 12 صورة
    عمرو دياب ونانسي عجرم (2)
  • عرض 12 صورة
    عمرو دياب ونانسي عجرم (1)
  • عرض 12 صورة
    عمرو دياب وبناته كنزي وجنا في حفل زفاف صديقه
  • عرض 12 صورة
    عمرو دياب ونانسي عجرم (3)
  • عرض 12 صورة
    عبدالله وزينة عاشور
  • عرض 12 صورة
    عمرو دياب ونانسي عجرم
  • عرض 12 صورة
    عبدالله عمرو دياب ووالدته زينة عاشور
  • عرض 12 صورة
    عبدالله وزينة عاشور (2)
  • عرض 12 صورة
    عمرو دياب وأبو هشيمة وأصدقائه
  • عرض 12 صورة
    جنا عمرو دياب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أحيا المطرب عمرو دياب، حفل زفاف ابنة صديقه رجل الأعمال عمر شلبي، والذي أقيم في منطقة الأهرامات، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام.

شهد حفل الزفاف مشاركة الفنانة نانسي عجرم، ، والتي قدمت باقة من أغانيها الرائعة، أبرزها "لون عيونك"، التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

كما حرص على الحضور أبناء عمرو دياب، وهم جنا وكنزي، وعبدالله ووالدته زينة عاشور.

ويستعد النجم عمرو دياب، لتقديم حفل غنائي بمناسبة افتتاح سلسلة فنادق "DO Boutique Hotels" يوم 10 يونيو في القاهرة الجديدة.

اقرأ أيضا..

بالصور.. بشرى تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير في رأس البر

ياسمين صبري: مش بخاف من الحسد لكن بعمل حسابه (فيديو)

عمرو دياب رجل الأعمال عمر شلبي الأهرامات نجوم الفن نانسي عجرم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية
رسميًّا.. موعد تطبيق زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل