بحضور النجوم.. مروة ناجي تستحضر روح أم كلثوم على مسرح قصر النيل

كتبت- منى الموجي:

أحيت الفنانة مروة ناجي أمس الخميس 29 مايو حفلا أعاد الجمهور إلى واحدة من ليالي زمن الفن الجميل، على خشبة مسرح قصر النيل الذي وقفت عليه "كوكب الشرق" أم كلثوم، وذلك من خلال العرض المسرحي الغنائي "صوت وصورة"، ويحاكي سيرة ومسيرة الست إحياء لذكرى رحيلها الخمسين.

شهد عرض "صوت وصورة" حضور جماهيري كبير، جعل المسرح مكتمل العدد، وبينهم عدد من المسئولين والفنانين والشخصيات العامة: الدكتور عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ومنير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والسياحة السابق، بالإضافة إلى: الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا نيوز للصحافة والإعلام، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، المنتج محمد فوزي وزوجته وفاء عامر، أحمد عبدالعزيز والمخرج محمد عبدالعزيز.

استمر العرض المسرحي الغنائي لأكثر من ساعة ونصف، جسدت خلالها مروة شخصية أم كلثوم، وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها على مدار مشوارها الفني الطويل الحافل بالنجاحات.

بدأ العرض المسرحي الغنائي بتقديم عرض استعراضي من خلال عدد من الراقصين وبعدها أطلت أم كلثوم بتقنية الهولوجرام على الجمهور، وغنت "يا مسهرني"، ثم استعرضت مروة ناجي المسيرة الفنية لـ"كوكب الشرق"، منذ بدايتها حتى رحيلها، من خلال تقديم عدد من الأغاني الخاصة بها.

وتضمن برنامج الحفل: أنا في انتظارك، عودت عيني، لسه فاكر، حيرت قلبي، سيرة الحب، ألف ليلة وليلة وأنت عمري.

وبجانب العرض شهدت ساحة دخول الحفل معرض فني مصغر يحتوي على مقتنيات نادرة لأم كلثوم.

يُذكر أن العرض المسرحي الغنائي "صوت وصورة" عُرض في مصر بعدما تم تقديمه في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ويشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم: مروة ناجي وسمير عزمي، تأليف محمد تركي وإخراج مصطفى عبدالسلام.