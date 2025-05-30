ديانا حداد والدوزي يشعلان الصيف بديو "إهدى حبة" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

طرحت المطربة اللبنانية ديانا حداد والمطرب المغربي حفيظ الدوزي، ديو غنائي يجمعهما وهو بعنوان"إهدى حبة" على "يوتيوب" في تعاون فني هو الأول بينهما.

الأغنية جاءت بإيقاعات شبابية تمزج ببراعة بين الروح الشرقية والطابع المغاربي، وبأداء يجمع بين اللهجتين المصرية والمغربية

أغنية "إهدى حبة" من إنتاج ديانا حداد، وكتب كلماتها الشاعر محمد البوغة وعبد القادر الدوزي، بينما تولى ألحانها وتوزيعها محمد يحيى، وجرى تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وهى من إخراج نهلة الفهد.

ويعد هذا العمل استكمالا لمسيرة ديانا حداد الحافلة بالتعاونات الغنائية الناجحة مع نجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي، فقد سبق وشاركت في عدد من الديوهات التي تركت أثرا كبيرا لدى الجمهور، منها: "جرح الحبيب" مع الراحل محمد العزبي، و"ماس ولولي" مع نجم الراي الشاب خالد، بالإضافة إلى أغنيتي "روميو وجولييت" و"عين القلب" مع الفنان عاصي الحلاني، و"حكاية حب" مع عيضة المنهالي، إلى جانب ديو "وصية حب" مع وائل كفوري، و"أرض الإمارات"مع الفنان راشد الماجد، وأخيرا "La Fiesta" مع المنتج الفرنسي زاد.