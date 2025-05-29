مروة ناجي تشدو بأشهر أغاني أم كلثوم في عرض غنائي استعراضي

كتبت- منى الموجي:

أحيت المطربة مروة ناجي، مساء اليوم الخميس 29 مايو حفل "كوكب الشرق- صوت وصورة" على مسرح قصر النيل، مستعرضة سيرة "الست" ومشوارها الفني، من خلال تقديم باقة متنوعة من أشهر أغانيها.

شهد برنامج الحفل، الذي حرص على حضوره عدد كبير من الجمهور والشخصيات العامة، تقديم فقرات غنائية استعراضية وتمثيلية مع استخدام تقنية الهولوجرام، وذلك بعد تقديم العرض ونجاحه في دولتي الكويت والسعودية.

ويضم الفصل الأول: ميدلي 1 (يا مسهرني، أناشيد، إن كنت أسامح، ليلة العيد، أنا في انتظارك، غنيلي شوي شوي، عودت عيني، لسه فاكر)، أما الثاني ميدلي 2: حيرت قلبي معاك، سيرة الحب، الأطلال، ألف ليلة وليلة، أنت عمري، دارت الأيام، فكروني، بروفة أوقاتي بتحلو، أوقاتي بتحلو.

"صوت وصورة" تأليف محمد زكي، إخراج مصطفى عبدالسلام، مسرح قصر النيل هو الذي اختتمت على خشبته أم كلثوم مسيرتها الفنية، وعاد اليوم ليستقبل من جديد أغانيها بعد مرور ما يقرب من 50 عاما على رحيلها.