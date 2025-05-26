طلال العبدالله يطرح فيديو كليب أغنيته "يولعها" بتوقيع بتول عرفة

كتبت- منى الموجي:

طرح الفنان طلال العبدالله اليوم الاثنين 26 مايو، أغنيته الجديدة بعنوان "يولعها"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد انتهائه من تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

جاءت أغنية "يولعها" باللهجة الخليجية، وبقالب غنائي على إيقاع المقسوم المصري، وتميزت بالرتم السريع الذي يتناسب مع أجواء الصيف.

حمل فيديو كليب أغنية "يولعها" توقيع المخرجة بتول عرفة، وعكس الكليب أجواء الأغنية الحماسية.

يُذكر أن أغنية "يولعها" من كلمات خالد ڤرناس ووضع لحنها ياسر نور، وتوزيع هاني ربيع وإنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.