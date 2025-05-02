على هامش البطولة العربية .. حفل كبير للنجم رامي صبري في نادي مدينتي للجولف

أعلن الاتحاد المصري للجولف عن إقامة حفل كبير للنجم الكبير رامي صبري ، على هامش البطولة العربية للناشئين والسيدات ، التي تنطلق الأربعاء المقبل 7 مايو وتستمر حتى 10 مايو في كل من نادي مدينتي للجولف ونادي قطامية ديونز للجولف. ويقام حفل الفنان رامي صبري في نادي مدينتي للجولف يوم الجمعة القادم 9 مايو ، في ليلة استثنائية لعشاق الرياضة والفن .

وأعلنت قنوات "أون سبورت" إذاعة فعاليات البطولة، والتي يشارك فيها أكثر من 110 لاعباً يمثلون 12 دولة عربية، وهي: البحرين ، الأردن ، الكويت ، لبنان ، المغرب ، سلطنة عمان ، فلسطين ، قطر ، المملكة العربية السعودية، تونس ، الإمارات العربية المتحدة ، و مصر (الدولة المضيفة).

ومن المقرر أقامة "مهرجان للجولف" على هامش فعاليات البطولة في نادي مدينتي للجولف، يتضمن عروضًا رياضية وترفيهية، أبرزها عروض فريق The Trick Shot Boys المتخصص في الاستعراضات الفنية للجولف، إلى جانب حضور الخبير العالمي Nick Horrocks، الذي يعمل على تطوير برامج مبتكرة لتعليم الجولف.