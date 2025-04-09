26 يوليو.. نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في إسطنبول بمشاركة الفنان آدم

كتبت- منال الجيوشي

أعلنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عن موعد حفل غنائي جديد، تلتقي فيه جمهورها يوم 26 يوليو 2025، على مسرح HALIC KONGRE MERKEZI، بمدينة إسطنبول التركية، بمشاركة الفنان اللبناني آدم

وتم رسميًا فتح باب حجز التذاكر، وعلقت الشركة الراعية للحفل عبر جميع منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "شمس الأغنية اللبنانية والعربية نجوى كرم، والنجم آدم، يحييان حفلاً استثنائياً في قلب إسطنبول – تركيا، بتاريخ 26 يوليو...

ليلة من العمر بانتظاركم"