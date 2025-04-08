تعرف على موعد حفل تامر حسني وتامر عاشور في الكويت

كتبت - سهيلة أسامة:

يستعد كلًا من الفنان تامر حسني والنجم تامر عاشور لإحياء حفلًا غنائيًا ضخم، يوم 13 يونيو المقبل، على خشبة مسرح "أرينا الكويت"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "ليلة عمر".

ونشرت الجهة المنظمة للحفل البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "لأول مرة في الوطن العربي، يجتمع نجم الجيل تامر حسني، والنجم الكبير تامر عاشور، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر، على مسرح أرينا الكويت".

ويستعد الفنان تامر حسنى لطرح فيلمه الجديد "ريستارت"، للمنافسة في موسم عيد الأضحى 2025، ويشاركه البطولة كلًا من هنا الزاهد،: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق".

فيما طرح مؤخرًا الفنان تامر عاشور ألبومه الجديد بعنوان "ياه"، عبر موقع "يوتيوب"، ويضم 12 أغنية، وهي: "الله يحنن"، "حبيبي القديم"، "حبك رزق"، "أنا مكرهتوش"، "يوم ما هنسي"، "مرتحناش"، "يوم ما هابعد"، "أصلي بعيد"، "جم شرفوا"، "مش بعرف أنام"، "متعملهاش حكاية"، و"الدنيا".

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