تعليق جديد من نقابة الموسيقيين على حفل محمد رمضان في أمريكا

كتب - معتز عباس:

أصدر الدكتور محمد عبد الله وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي بيانًا حول ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة الفنان محمد رمضان لحفل غنائي خارج مصر، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد وكيل نقابة الموسيقيين أن حفل محمد رمضان خارج نطاق اختصاص النقابة، والتي غير معنية بإصدار تصاريح للحفلات التي تُقام خارج حدود جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن دور النقابة يقتصر على متابعة وتنظيم النشاط الفني داخل البلاد فقط، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

وشدد متحدث نقابة الموسيقين، على أهمية تحري الدقة قبل تداول أي أخبار تتعلق بتصاريح الحفلات أو الإجراءات المتبعة من قِبل النقابة، لافتًا إلى أن النقابة حريصة دائمًا على تنظيم المشهد الفني داخل مصر بما يحفظ القيم الفنية ويراعي الضوابط المهنية.

وأثار رمضان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار صورًا وفيديوهات من الحفل، ووصفت تعليقات رواد "السوشيال ميديا" إطلالته بغير الموفقة، وتم تشبيهها بـ"بدل" الرقص الشرقي.

جدير بالذكر أن محمد رمضان أطل على جمهوره في رمضان 2025 ببرنامج مدفع رمضان، والذي عُرض على قناة DMC، بعد غيابه عن المشاركة في الدراما التليفزيونية في الموسم الرمضاني للعام الثاني على التوالي.

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