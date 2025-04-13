صور وفيديو.. رقص بوسي في أحد الأفراح بحضور نجوم الفن

القاهرة- مصراوي

نشرت عدد من الصفحات، مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة بوسي، وهي ترقص في حفل زفاف حفيد أحد رجال الأعمال، والذي أقيم مساء أمس بفندق نايل ريتز كارلتون

وحرص عدد من نجوم الفن، على حضور حفل زفاف حفيد أحد رجال الأعمال، والذي أقيم مساء أمس بفندق نايل ريتز كارلتون

وأحيا الحفل المطرب رضا البحراوي، ومطرب المهرجانات حمو بيكا، كما حضرت الحفل الفنانة نرمين الفقي، المطربة بوسي، الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، مصمم الأزياء هاني البحيري، الإعلامية مفيدة شيحة

كما حرصت الفنانة بوسي على تقديم عدد من أغانيها وسط تفاعل الحضور، كما وجهت كلمة للعروسين حيث تربطها علاقة صداقة قوية بعائلتيهما