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صور وفيديو.. رقص بوسي في أحد الأفراح بحضور نجوم الفن

06:41 م الأحد 13 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    بوسي ترقص في حفل زفاف
  • عرض 15 صورة
    بوسي تغني مع العريس والعروسة في حفل زفاف
  • عرض 15 صورة
    بوسي تغني وترقص في حفل زفي (2)
  • عرض 15 صورة
    بوسي مع العريس والعروسة في حفل زفاف
  • عرض 15 صورة
    بوسي ونرمين الفقي وهاني البحيري في حفل زفاف (1)
  • عرض 15 صورة
    بوسي ونرمين الفقي وهاني البحيري في حفل زفاف (2)
  • عرض 15 صورة
    بوسي تغني وترقص في حفل زفي (1)
  • عرض 15 صورة
    بوسي وهاني البحيري في حفل زفاف
  • عرض 15 صورة
    حمو بيكا في حفل زفاف
  • عرض 15 صورة
    رضا البحراوي في حفل زفاف
  • عرض 15 صورة
    بوسي ونرمين الفقي وهاني البحيري في حفل زفاف
  • عرض 15 صورة
    رضا البحراوي يشعل حفل زفاف
  • عرض 15 صورة
    بوسي ونرمين الفقي وهاني البحيري في حفل زفاف (3)
  • عرض 15 صورة
    بوسي تغني في حفل زفاف
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القاهرة- مصراوي
نشرت عدد من الصفحات، مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة بوسي، وهي ترقص في حفل زفاف حفيد أحد رجال الأعمال، والذي أقيم مساء أمس بفندق نايل ريتز كارلتون

وحرص عدد من نجوم الفن، على حضور حفل زفاف حفيد أحد رجال الأعمال، والذي أقيم مساء أمس بفندق نايل ريتز كارلتون

وأحيا الحفل المطرب رضا البحراوي، ومطرب المهرجانات حمو بيكا، كما حضرت الحفل الفنانة نرمين الفقي، المطربة بوسي، الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، مصمم الأزياء هاني البحيري، الإعلامية مفيدة شيحة

كما حرصت الفنانة بوسي على تقديم عدد من أغانيها وسط تفاعل الحضور، كما وجهت كلمة للعروسين حيث تربطها علاقة صداقة قوية بعائلتيهما

بوسي حفل زفاف رجال الأعمال
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