محمد يحيى وفهد الزاهد يطلقان مشاريع موسيقية وغنائية جديدة لاكتشاف المواهب

كتبت- منى الموجي:

يستعد الملحن الكبير محمد يحيى والمنتج الموسيقي فهد الزاهد لإطلاق تعاون فني جديد، يدمج بين ألحان يحيى وإنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، وذلك بعد سلسلة النجاحات التي حققاها معًا في الفترة الماضية.

يُمثّل هذا التعاون امتدادًا للشراكة الفنية الطويلة بينهما، والتي تقوم على تجارب ناجحة سابقة، شملت أعمالًا غنائية مشتركة قدمها يحيى بألحانه وصوته.

ويعكف الثنائي حاليًا على تحضير مشاريع غنائية وموسيقية لكبار نجوم مصر والعالم العربي، إلى جانب مبادرات لاكتشاف المواهب الواعدة في مجال الغناء والموسيقى، و من المتوقع أن يكون تعاون يحيى والزاهد، بمشاركة المخرجة بتول عرفة.

يُعد محمد يحيى أحد أبرز الملحنين ليس في مصر فحسب، بل على مستوى العالم العربي، إذ تعاون مع عمالقة الغناء والموسيقى، بينهم عمرو دياب وجورج وسوف ومحمد حماقي وإليسا وماجد المهندس ولطيفة والعسيلي وغيرهم.

كما يتمتع يحيى بموهبة غنائية قدم من خلالها أعمالًا عدة، إضافة إلى تأليفه الموسيقى التصويرية لأعمال فنية متميزة في السينما والدراما التليفزيونية.