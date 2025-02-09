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بالصور.. مروة ناجي تحيي حفلًا غنائيًا بـ بيروت في الذكرى الـ 50 لأم كلثوم

09:20 م الأحد 09 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مروة ناجي تشعل الحفل الغنائي
  • عرض 7 صورة
    مروة ناجي تطرب الحاضرين
  • عرض 7 صورة
    مروة ناجي
  • عرض 7 صورة
    مطربة ناجي في حفل بيروت
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    مروة ناجي تشعل الحفل الغنائي ببيروت
  • عرض 7 صورة
    حفل مروة ناجي الغنائي
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كتب - معتز عباس:

أحيت المطربة مروة ناجى حفلًا غنائيًا كامل العدد، أمس الأحد، فى مدينة بيروت بـ لبنان، وذلك في الذكرى الخمسين على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم .

وقدمت مروة ناجي العديد من الأغاني الخاصة بـ أم كلثوم، من بينها دارت الأيام والأطلال وسيرة الحب وألف ليلة وليلة، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور اللبناني.
كما أشعلت مروة ناجي الحفل الغنائي، بعد تقديم أغاني أنت عمري، ولسه فاكر، وغدا ألقاك، لكوكب الشرق.

يذكر أن مروة ناجي، طرحت مؤخرا أغنية أنا مش قد غيابك، والتي تعاونت فيها مع الشاعر خالد تاج الدين وألحان مدين وتوزيع خالد نبيل واخراج أحمد أسامة.

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مروة ناجي أم كلثوم حفل غنائي بيروت
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