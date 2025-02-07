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أماني السويسي تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها بمناسبة عيد الحب

07:18 م الجمعة 07 فبراير 2025
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كتبت- منى الموجي:

طرحت المطربة التونسية أماني السويسي أحدث أغانيها "لعنيك حنيت" بعد تصويرها كفيديوها كليب، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك احتفالا بعيد الحب.

جاءت أغنية "لعنيك حنيت" بقالب غنائي رومانسي، وحملت اللهجة المصرية، وتم تصويرها في تركيا مع المخرج زياد خوري.

صُورت أغنية "لعنيك حنيت" على طريقة الفيديو كليب في مدينة اسطنبول - تركيا تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري.

وأعربت أماني السويسي في بيان صحفي، عن سعادتها بطرح أغنية "لعنيك حنيت" بالتزامن مع الاحتفال عيد الحب بعد أيام، معتبرةً أنها هدية لكل العشاق إذ تجسد الحب بمشاعر عميقة ورؤية فنية تتسم بالبساطة كي تصل إلى الجمهور.

أغنية "لعنيك حنيت" من كلمات خالد ڤرناس ووضع لحنها ياسر نور وتوزيع عمرو عبدالفتاح وإنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

عيد الحب أماني السويسي لعنيك حبيت فيديو كليب تركيا
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