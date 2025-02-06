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ويجز يطرح أحدث أغانيه "تنكر".. (فيديو)

11:07 ص الخميس 06 فبراير 2025

ويجز

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كتبت- سهيلة أسامة:

طرح مغني الراب ويجز فيديو كليب أحدث أغانيه، والتي حملت عنوان "تنكر"، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع المنصات الغنائية.

وروج "ويجز" للأغنية، ونشر البوستر الخاص بها عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق: "TNKR، موجودة الآن".

وفي سياق آخر، حرص مغني الراب ويجز على حضور حفل المطرب أحمد سعد لإطلاق ألبومه الجديد "حبيبنا"، والذي أقُيم مساء أمس الأربعاء في فندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر.

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ويجز اغنية تنكر يوتيوب
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