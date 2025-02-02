بالصور | أميرة سليم تغني لـ داليدا ونجاة الصغيرة بحفلها في قطر

كتبت- منى الموجي:

أحيت السوبرانو العالمية أميرة سليم حفلا كبيرا في قطر، بختام فعاليات "الأسبوع الثقافي المصري" الذي أقيم بـ"درب الساعي" في أم صلال.

وقدمت أميرة 12 أغنية متنوعة ما بين التراث المصري والفنون العالمية باللغات الإيطالية والفرنسية، وذلك بمصاحبة العازفين صلاح عبدالله وأحمد عثمان وجمال علاء الدين ما بين البيانو والكونترباص والآلات الإيقاعية، وبدأت بأغنية "إيه العبارة" للموسيقار الكبير سيد درويش والتي قدمتها أميرة من قبل بشكل موسيقي وتوزيع جديد تحت اسم "نوستالجيا" في قالب موسيقي "فوكاليز" غناء بدون كلمات، بينما ختمتها بأنشودة إيزيس الشهيرة وذلك بناءً على رغبة الجمهور.

وقدمت مفاجآت جديدة لجمهورها ومنها إعادة تقديم أغنية "بحلم معاك" والتي غنتها نجاة الصغيرة وهي من ألحان الموسيقار هاني شنودة والتي قدمت عام 1979، ولكن بشكل وتوزيع جديد، وأيضا "حلوة يا بلدي" لـ داليدا، بالإضافة إلي أغنية الراحل فريد الأطرش يا زهرة في خيالي، أما الأغاني العالمية فكان من بينها La Vie en rose للمطربة الفرنسية إيديث بياف، وأغنية الجاز Summertime لجورج جيرشوين، و Over the Rainbow من تلحين هارولد ارلين، و Torna a Surriento للموسيقي الإيطالي إرنست دي كورتيس.

وقالت أميرة في بيان صحفي "الموسيقى هي الروح التي تجمع الجمهور من كل مكان في العالم، ولا تحتاج كلمة أو لغة محددة لأي شخص حتي يحبها، وهو ما حدث في حفلي الأخير بقطر، حيث قابلت جمهورا جديدا، اندمجوا مع البرنامج المتنوع الذي وضعته، ولذلك أوجه لهم شكر خاص، لقد أسعدوني بشدة، وأسعدني اهتمامهم بالسؤال عن الموسيقى العالمية وكيفية تقديمها".

وجدير بالذكر أن الحفل شهد حضور عدد كبير من سفراء الدول والشخصيات العامة.