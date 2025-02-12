"تامر حسني" و"آمال ماهر".. تعرف على نجوم حفلات عيد الحب وأسعارها

بالصور.. مروة ناجي تحيي حفلًا غنائيًا بـ بيروت في الذكرى الـ 50 لأم كلثوم

كتب-مصطفى حمزة:

إحتفالا بعيد الحب، يقدم نخبة من أبرز نجوم الأغنية، وفي مقدمتهم تامر حسني، ومدحت صالح، و آمال ماهر، مجموعة حفلات خلال شهر فبراير الحالي.

تحت عنوان"حب في حب"، يقدم المطرب مدحت صالح، الحفل المقام على مسرح "تياترو أركان"، مساء الجمعة 14 فبراير.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 5 فئات، وهي 1300، و 2300، و 3300، و 4300، و 5300 جنيه.

تامر حسني

ويقدم النجم تامر حسني، الحفل المقام لطلبة جامعات عين شمس وحلوان، في فاميلي بارك ، يوم 14 فبراير المقبل.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 500، و 800، و 1300، و 3000 جنيه.

آمال ماهر

وعلى مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، تقوم المطربة آمال ماهر، بإحياء الحفل المقام يوم 20 فبراير الحالي .

حفل المطربة آمال ماهر طرحت تذاكره للحجز إلكترونيا، وجاءت كالتالي، 2000 ، و 3000 ، و 4000 ، و6000، و 8000 جنيه.

وللطاولات، الطاولة 8 أفراد، الفرد 10000 جنيه، ولاونج خاص يضم 7 أفراد بلغت سعره 100 ألف جنيه.

علي الحجار

ويقوم الفنان علي الحجار، بإحياء الحفل المقام على مسرح البالون، يوم 20 فبراير.

رامي صبري

وفي 21 فبراير، يقدم المطرب رامي صبري، مجموعة من أغانيه في الحفل المقام، في فاميلي بارك ، لطلبة جامعات القاهرة وعين شمس.

وتراحت أسعار التذاكر بين 407، و 507 جنيه.

أم كلثوم

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 50 لرحيل أم كلثوم، يشهد المتحف المصري الكبير، حفلين أيام 23 و24 فبراير، برعاية وزارة الثقافة، وشركة RMC العالمية.

و تقوم بإحياء الحفلات، المطربات مي فاروق، وريهام عبد الحكيم، بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو محمد فيضي.

وأعلنت الشركة، عن نفاد التذاكر في الحفل الأول، قبل أن تعلن عن الحفل الثاني، وتتراوح أسعارالتذاكر بين 2300 و4500، و 5500 و 7500 جنيه.